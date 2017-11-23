Исаков: Узбекистан хочет стать партнером при строительстве «Камбар-Аты-1»

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что Узбекистан хочет стать партнером при строительстве гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1». Узбекский президент Шавкат Мирзиёев также заявлял во время визита в Кыргызстан в сентябре, что Узбекистан будет участвовать в строительстве ГЭС.

Исаков заявил на заседании парламента, что узбекская сторона озвучила, что хочет стать партнером в строительстве ГЭС после переговоров между президентами двух стран.

«До этого они были против строительства “Камбар-Аты-1”. Теперь они поддерживают нас. Кроме этого, Узбекистан выразил свое мнение: “В этом проекте мы хотим стать единственным акционером”. Кыргызстан и Узбекистан должны построить эту ГЭС вместе с другими нашими соседями», — сказал Исаков.

Пресс-секретарь правительства Урмат Кабылова сказала в интервью Kloop.kg, что в правительство пока не поступало официального предложения от Узбекистана.

«Узбекистан изъявил желание и готовность стать партнером в строительстве ГЭС “Камбар-Ата-1”. Но официального обращения в правительство пока не поступало. Возможно, скоро получим официальное предложение», — сказала Кабылова.

Узбекский президент Шавкат Мирзиёев заявил во время своего первого визита в Кыргызстан 5-6 сентября, что страны «серьезно договорились» по водным вопросам и строительству Камбар-Атинской ГЭС.

«[Президент Кыргызстана] Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна станция не будет строиться без участия Узбекистана. Я полностью согласен, мы будем принимать самое активное финансовое участие, будем вместе строить Камбар-Атинскую ГЭС, потому что она нам необходима. Это выгодно для обеих стран», — заявил он.

Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 заморожено с конца 2015 года, после того, как Атамбаев заявил о расторжении соглашения о строительстве с российской компанией «РусГидро». Президент заявил, что российская экономика «находится не на подъеме», поэтому компания не сможет построить ГЭС.

По соглашению российская компания должна была также построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС, однако тоже не завершила проект.

Кыргызстан должен «РусГидро» 37 млн долларов из-за разрыва соглашения в одностороннем порядке.

По теме: