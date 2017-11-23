Джалал-Абад: Депутаты почти год выбирали мэра города

Депутаты городского кенеша Джалал-Абада выбрали мэром города Салайдина Авазова. Народные избранники не могли утвердить кандидатуру мэра с декабря прошлого года из-за разногласий между фракциями горкенеша.

За кандидатуру Авазова, представленную коалицией большинства, проголосовали 30 депутатов горкенеша. Еще один депутат проголосовал за Майрамбека Адылбекова, который заявил самоотвод во время презентации программы оппонента.

Авазов, презентуя свою программу развития Джалал-Абада «Образцовый город», заявил, что планирует построить пять школ и пять детских садов в ближайшие четыре года.

Также мэр собирается заменить старые водопроводные трубы, осветить город, построить надземные пешеходные переходы и расширить дороги.

До этого Авазов проработал на посту мэра три года.

Депутаты не могли выбрать мэра города почти год из-за разногласий во фракциях.

После выборов 11 декабря 2016 года в горкенеш Джалал-Абада прошли пять партий. Депутаты сформировали коалицию большинства, но без провластной фракции СДПК. Социал-демократы заявили, что это незаконно и подали в суд на своих коллег. Однако суд решил, что коалиция была сформирована по закону.

После этого СДПК удалось развалить коалицию, переманив к себе одну из фракций — «Республику — Ата-Журт».

Социал-демократы сформировали новую коалицию, но депутаты от оппозиции перестали посещать заседания горкенеша.

Из-за отсутствия кворума народные избранники не могли выбрать мэра и утвердить бюджет города.

Игнорирование заседаний со стороны оппозиции привело к самороспуску горкенеша и перевыборам.

Досрочные выборы депутатов прошли в мае 2017 года. В горкенеш прошли шесть партий, а победила оппозиционная «Онугуу — Прогресс», второе место заняла провластная СДПК.

Однако коалиция из четырех фракций, в том числе провластной СДПК, была создана лишь в ноябре после долгих споров. Выигравшая на выборах «Онугуу — Прогресс» с другой партией ушла в оппозицию.

Депутатам удалось выбрать спикера и его заместителей 9 ноября и Центризбирком смог назначить выборы мэра города.

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