На прошедших 28 мая досрочных выборах в городской кенеш Джалал-Абада победила партия «Онугуу — Прогресс», СДПК на втором месте. Депутаты горкенеша объявили о самороспуске после того, как не смогли избрать спикера и утвердить городской бюджет.
По предварительным результатам подсчета голосов с 98% избирательных участков, в Джалал-Абадском горкенеше победила партия «Онугуу — Прогресс», которая получила девять мандатов.
Вслед за ней восемь мандатов получила пропрезидентская СДПК. Всего в горкенеше 31 депутатское место.
Выборы в горкенеш Джалал-Абада прошли после того, как депутаты заявили о самороспуске из-за разногласий оппозиции и коалиции большинства.
Альянс фракций после выборов 11 декабря 2016 года был создан без пропрезидентской СДПК. Социал-демократы переманили одну из партий и развалили коалицию большинства.
После образования новой коалиции с СДПК две оппозиционные партии перестали приходить на заседания горкенеша. Городскому кенешу не удалось выбрать председателя и утвердить городской бюджет.
В результате через четыре месяца после выборов депутаты объявили о самороспуске.
На выборах 28 мая проголосовали жители еще 40 населённых пунктов, среди которых восемь городских кенешей.
Из восьми горкенешей пропрезидентской партии СДПК удалось победить в пяти населенных пунктах. В оставшихся трех победили партии «Мекеним Кыргызстан» и «Онугуу — Прогресс».
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