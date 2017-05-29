Президент Алмазбек Атамбаев, выступая с речью на 25-летие Вооруженных сил Кыргызстана, заявил, что в стране «хватает подонков», которые «готовы нажиться на межэтнических конфликтах» за гранты. Глава государства не стал уточнять, кому именно адресованы эти слова.



Атамбаев, обсуждая «непростую» ситуацию в мире, заявил, что и в Кыргызстане «хватает подонков», которые «раскачивают ситуацию» за счет грантов.

«Обстановка в мире и в регионе непростая. […] Набирает силу международный терроризм. Да и внутри нашей страны хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на беде, на межэтнических и приграничных конфликтах», — сказал он.

Дальше Атамбаев уточнил, что говорит о политиках, которые поехали на кыргызско-узбекскую границу после недавнего конфликта. Однако он не стал называть имена и не указал, какой именно конфликт на границе с Узбекистаном он имеет в виду.

Приграничные конфликты между Кыргызстаном и Узбекистаном происходят достаточно часто.

Последний крупный конфликт на границе произошел в марте 2016 года, когда милиционеры из Узбекистана высадились с вертолетов на несогласованную гору Унгар-Тоо и потребовали снять кыргызские посты вокруг Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища.

Узбекские милиционеры пробыли на горе около месяца, но затем их отозвали «без предъявления каких-либо требований».

Кроме того, во время своей речи президент заявил, что правительство и парламент рассматривают увеличение расходов на вооруженные силы в 2018 году.

«Отрабатывание грантов» и «навязывание ценностей»

Это уже не первый раз, когда президент Атамбаев критикует гражданских и политических деятелей за «раскачивание ситуации» за счет иностранных грантов.

Летом 2016 года Атамбаев, поздравляя женщин Кыргызстана с Днем матери, назвал правозащитниц Азизу Абдирасулову и Толекан Исмаилову «продажными» и обвинил их в «отрабатывании грантов».

В ответ на это правозащитницы подали на президента в суд за клевету. Однако суды всех инстанций постановили оставить иск против Атамбаева без рассмотрения.

В апреле 2017 года Атамбаев также заявил, что государству нельзя допустить, чтобы представители НПО, отрабатывая гранты, навязывали людям «чуждые ценности».

«Нельзя допустить, чтобы некоторые деятели, которые прячутся за личинами правозащитников, оппозиционеров и представителей НПО, а на деле отрабатывают деньги, полученные из-за рубежа, навязывали людям чуждые им ценности, пытались сделать из наших детей манкуртов», — сказал он.

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