Верховный суд отказал правозащитнице Толекан Исмаиловой в иске о защите чести и достоинства против президента Алмазбека Атамбаева на сумму в 10 млн сомов. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Правозащитницы Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова подали в суд на президента из-за того, что он в мае 2016 года на торжественной церемонии в честь Дня матери раскритиковал правозащитников и сказал, что они «отрабатывают гранты» и пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

Сегодня суд принял решение только по Толекан Исмаиловой.

На слушании Верховного суда представитель президента Алмаз Османова заявила, что Атамбаев во время выступления 14 мая 2016 года высказал свою позицию, потому что он, как любой гражданин Кыргызстана, имеет право на свободу слова.

Также Османова утверждает, что в речи главы государства все слова соответствовали действительности, в том числе и выражение «отрабатывают гранты».

«Сама Толекан Исмаилова постоянно предъявляет отчеты о проделанной работе, значит, она хорошо выполняет свою работу. Именно на это и указал президент», — сказала Османова.

По ее словам, правозащитницы неверно истолковывают слова Атамбаева и принимают все на себя.

Исмаилова заявила, что президент назвал конкретно ее имя и имя Азизы Абдирасуловой, указал род их деятельности и заявил, что они, наряду с акаевцами, бакиевцами и террористической организацией «Исламское государство», пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

«Любой человек, любая организация имеет право получать гранты. По закону никто не имеет права оскорблять человеческое достоинство. Перед законом все равны», — сказала она.

Решение Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит. Адвокаты Исмаиловой назвали это решение неправомерным и необоснованным, потому что судьи не приняли во внимание заключение лингвиста.

«Другого решения и быть не могло, ведь честь и достоинство есть только у президента», — считает Исмаилова.

Азиза Абдирасулова собирается подать в сентябре надзорную жалобу по этому иску.

Первомайский районный суд 16 июня отказал правозащитницам по иску, после чего дело было передано на рассмотрение в вышестоящую инстанцию — Бишкекский городской суд, который также отказал им седьмого сентября.

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