Министр образования Гульмира Кудайбердиева обратилась в Общественный наблюдательный совет ведомства с просьбой проверить отбор студентов, которые подают заявки на бесплатное обучение за рубежом.

Пресс-служба Министерства образования сообщила, что Общественный совет проверит процесс отбора студентов, которые подают заявки на грантовое обучение за границей.

Наблюдательный совет должен дать объективную оценку всех процедур.

Министр приняла такое решение после слов депутата Жанара Акаева о том, что на учебу в Венгрию попали дети чиновников и госслужащих.

В 2016 году Венгрия и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому 25 кыргызских студентов смогут бесплатно учиться в венгерских университетах.

По словам Акаева, на грантовое обучение подали более 100 человек, но их документы не отправили в отборочную комиссию.

«Более того, не отправили документы и тех 25 ребят, которые были в резерве. И таинственным образом вместо них отправили другой список, в который вошли дети чиновников», — заявил 18 мая Акаев.

Министерство образования в свою очередь заявило, что конкурсы проходят открыто, а основной этап конкурса проводят вузы в Венгрии.

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