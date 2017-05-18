Депутат парламента Жанар Акаев заявил, что на грантовое обучение в Венгрию прошли дети депутатов и госслужащих. Министерство образования говорит, что конкурсы проходят открыто.
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Депутат Жанар Акаев заявил на заседании парламента 18 мая, что к нему поступают обращения от родителей детей, которые подали документы на грантовое обучение в Венгрии.
В 2016 году Венгрия и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому в этой стране должны ежегодно обучаться 25 кыргызских студентов.
По его словам, более 100 человек подали заявки на грантовое обучение, однако, по непонятным причинам, их документы не были отправлены в отборочную комиссию.
«Более того, не отправили документы и тех 25 ребят, которые были в резерве. И таинственным образом вместо них отправили другой список, в который вошли дети чиновников: представителей правительства, парламента, статс-секретаря Минобразования, начальника отдела того же министерства, дочь депутата и айыл окмоту», — заявил Акаев.
@AzamatTynaev pic.twitter.com/SuiLoVQDlr
— Janar Akaev (@JanarAkaev) May 18, 2017
Акаев также сказал, что на сайте Министерства образования нет списка студентов, которые были рекомендованы для обучения в Венгрии.
«Я не говорю, что дети чиновников не стремятся учиться или что они не должны учиться за рубежом. Я говорю о том, что подобные конкурсы должны проводиться открыто», — сказал Акаев.
Однако Начальник Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев опроверг слова Акаева о том, что его дочь прошла конкурс на бесплатное обучение в Венгрии.
«Моя единственная дочь давно не студентка, замужем. То есть в этот список прошедших на обучение в Венгрию она не могла никак попасть. […] Нас в министерстве два Марата, и депутат нас перепутал», — сказал он в интервью «АКИпрессу».
Министерство образования заявило, что все конкурсы проводятся открыто. По их словам, в списке числился ребенок депутата, но он прошел по всем требованиям.
«Экзамены проводим не мы, а принимающая сторона. Мы только проводим предварительный отбор по документам», — сказали в министерстве.
Основной тур отбора будет проводиться венгерской стороной. В течение июня 2017 года вузы Венгрии проведут экзамены в онлайн-режиме с рекомендованными министерством конкурсантами.
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