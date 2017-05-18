Депутат парламента Жанар Акаев заявил, что на грантовое обучение в Венгрию прошли дети депутатов и госслужащих. Министерство образования говорит, что конкурсы проходят открыто.

Новость обновлена в 14:30.

Депутат Жанар Акаев заявил на заседании парламента 18 мая, что к нему поступают обращения от родителей детей, которые подали документы на грантовое обучение в Венгрии.

В 2016 году Венгрия и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому в этой стране должны ежегодно обучаться 25 кыргызских студентов.

По его словам, более 100 человек подали заявки на грантовое обучение, однако, по непонятным причинам, их документы не были отправлены в отборочную комиссию.

«Более того, не отправили документы и тех 25 ребят, которые были в резерве. И таинственным образом вместо них отправили другой список, в который вошли дети чиновников: представителей правительства, парламента, статс-секретаря Минобразования, начальника отдела того же министерства, дочь депутата и айыл окмоту», — заявил Акаев.

Акаев также сказал, что на сайте Министерства образования нет списка студентов, которые были рекомендованы для обучения в Венгрии.

«Я не говорю, что дети чиновников не стремятся учиться или что они не должны учиться за рубежом. Я говорю о том, что подобные конкурсы должны проводиться открыто», — сказал Акаев.

Однако Начальник Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев опроверг слова Акаева о том, что его дочь прошла конкурс на бесплатное обучение в Венгрии.

«Моя единственная дочь давно не студентка, замужем. То есть в этот список прошедших на обучение в Венгрию она не могла никак попасть. […] Нас в министерстве два Марата, и депутат нас перепутал», — сказал он в интервью «АКИпрессу».

Министерство образования заявило, что все конкурсы проводятся открыто. По их словам, в списке числился ребенок депутата, но он прошел по всем требованиям.

«Экзамены проводим не мы, а принимающая сторона. Мы только проводим предварительный отбор по документам», — сказали в министерстве.

Основной тур отбора будет проводиться венгерской стороной. В течение июня 2017 года вузы Венгрии проведут экзамены в онлайн-режиме с рекомендованными министерством конкурсантами.

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