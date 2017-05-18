Сотрудники Пограничной службы продавали оружие в течение двух лет. Они похитили оружие на пять млн 313 тысяч сомов.

Первое заседание суда по делу о продаже оружия военными пройдет 26 мая в Первомайском районном суде Бишкека.

По делу проходят 14 человек, в числе которых представители МВД, бывшие и действующие военнослужащие, а также гражданские лица.

Издание «Вечерний Бишкек», ссылаясь на материалы дела, написало, что прапорщик Пограничной службы Рустам Мамбетов продавал оружие со склада в течение двух лет — с 2014 по 2016 год. Общая стоимость похищенного оружия составляет пять миллионов 313 тысяч сомов.

Мамбетов отвечал за склад ракетно-артиллерийского вооружения, вел учет и отвечал за сохранность огнестрельного оружия.

По словам самого Мамбетова, к продаже оружия его склонил экс-начальник склада Эруслан Асаналиев в начале 2014 года. Асаналиев предлагал ему перепродать со склада автоматы АКС-74.

Дальнейшая перепродажа шла через посредника, военного погранслужбы Жолдошбека Акуева. Первый автомат обвиняемые продали за 800 долларов. Передача оружия состоялась в центре города, возле торгового центра ЦУМ.

Деньги распределили между собой Асаналиев, Акуев и Мамбетов.

В конце года обвиняемые продали еще один автомат АКС-74 и 240 патронов. Асаналиев получил жеребца. Сделка проходила в селе Ат-Башы Нарынской области.

С 2015 по 2016 год Мамбетов передал Акуеву для продажи семь пистолетов и восемь автоматов. За каждую единицу оружия они получали 900-1000 долларов и распределяли деньги между собой.

Одной из последних сделок военных стала продажа 131 комплекта приборов ночного видения и оптических прицелов на сумму более четырех миллионов сомов.

Со склада украли и перепродали следующее оружие:

15 автоматов АК-74;

10 автоматов АКС-74;

три винтовки ТОЗ-8;

16 пистолетов ПМ-9 мм;

131 комплект оптических прицелов, приборов ночного видения;

ручная граната Ф-1;

ручная граната Ф-1; 13937 патронов разного калибра.

Сейчас склады Вооруженных Сил проверяет межведомственная группа.

Задержания за продажу оружия

В октябре 2016 года милиция задержала главу 10-го отделения МВД и военнослужащих Погранслужбы по подозрению в продаже оружия.

Издание «Заноза», с отсылкой на источники в правоохранительных органах, сообщило, что с должности были сняты 26 прапорщиков и офицеров погранслужбы.

По данным издания, информация о краже оружия поступила в МВД с юга, где ранее задержали четверых милиционеров. Расследование привело милицию к складу Погранслужбы. Краденое оружие списывалось как негодное к использованию.

Тогда же за нелегальную продажу оружия был задержан и водитель военной части Генерального штаба. Общественный деятель Эдиль Байсалов в своем твиттер-аккаунте заявлял, что задержанный был личным шофером «главы госкомитета обороны». Позже Генштаб опроверг эту информацию.

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