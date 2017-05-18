Мэрия Бишкека сообщила, что предприниматели из подземных переходов согласились приостановить торговлю и приступить к работе после ремонта. Власти сократят торговую площадь в подземках, чтобы установить пандусы и подъемники для инвалидов.

Начальник управления муниципальным имуществом Султан Омуров сказал, что торговцы отнеслись к ремонту подземных переходов с пониманием, поэтому освободили свои торговые места. По его словам, подрядчик уже начал ремонт подземного перехода возле Филармонии.

«В ходе встреч и обсуждений торговцы пришли к выводу, что лучше будет приостановить свою деятельность и приступить к работе только после завершения реконструкции и заключения договора», — сказал он.

Омуров заявил, что арендная плата и условия содержания подземок муниципалитет оговорит с торговцами после завершения реконструкции.

Начальник «Бишкекглавархитектуры» Асхат Тулебердиев сказал, что площадь торговых рядов сократится.

«Торговая площадь сокращается, чтобы обеспечить пандусы, подъемники для инвалидов-колясочников», — сказал он.

Тулебердиев также отметил, что в подземных переходах будут проложены тактильные дорожки для слабовидящих и незрячих.

Заместитель начальника Управления капитального строительства Койчугул Ибраимов сказал, что из 12 компаний конкурс по ремонту подземного перехода на Филармонии выиграла фирма «ГлавТехИнвест». Она предложила отремонтировать подземный переход за 27 млн сомов.

«Проведено несколько обследований. По рекомендации сейсмологов, на этих объектах должен быть проведен не косметический, а капитальный ремонт. Существует реальная угроза жизни людей», — сказал Ибраимов.

Сейчас определяется подрядчик для ремонта подземного перехода возле ЦУМа.

Реконструкция подземных переходов должна завершиться к началу сентября. Мэрия выделила из госбюджета 70 млн сомов на эти цели.

В начале апреля более 100 предпринимателей бишкекских подземных переходов вышли на митинг к Белому дому с требованием не лишать их торговых мест после ремонта подземок.

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