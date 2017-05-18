Областная избирательная комиссия Джалал-Абада вынесла предупреждение трем партиям и потребовала снять агитационные материалы, которые размещены в неположенных местах.

После специального рейда областной избирательной комиссии Джалал-Абада стало известно, что агитационные плакаты партий «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Ата Журт» были размещены на фонарных столбах и заборах частных домов.

Партиям вынесено предупреждение: они должны убрать плакаты в течение трех дней.

Все партии Джалал-Абада ведут предвыборную агитацию, чтобы попасть в горкенеш. Выборы должны пройти уже 28 мая.

Ранее в ночь на 16 мая неизвестные подожгли штаб партии «Мекеним Кыргызстан». Прохожие потушили пожар, пострадавших нет. Ведется следствие.

В досрочных выборах в горкенеш Джалал-Абада участвуют СДПК, «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Ата-Журт», «Республика», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Выборы в горкенеш были назначены из-за самороспуска предыдущего состава депутатов, избранного 11 декабря 2016 года.

После выборов в горкенеше возникали многочисленные споры по созданию коалиции большинства. Первый альянс был создан без пропрезидентской СДПК, социал-демократам это не понравилось. Они переманили одну из партий и развалили коалицию большинства.

После образования новой коалиции с СДПК две оппозиционные партии перестали приходить на заседания горкенеша. Городскому кенешу не удалось выбрать председателя и утвердить городской бюджет.

В результате через четыре месяца после выборов депутаты объявили о самороспуске.

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