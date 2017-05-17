В Джалал-Абаде в ночь на 16 мая неизвестные подожгли штаб партии «Мекеним Кыргызстан». Пожар потушили прохожие, пострадавших нет.

В Джалал-Абаде неизвестные подожгли штаб партии «Мекеним Кыргызстан». Рядом с местом происшествия милиция нашла бутылку с бензином.

В Управлении внутренних дел Джалал-Абада сообщили, что пострадавших нет. Огонь повредил баннеры, двери и окна. Пожар потушили находившиеся поблизости люди.

В штабе партии сообщили, что детали произошедшего неизвестны.

«Мы пока ничего не знаем, предположений о поджоге нет. Идет следствие», — рассказала фракция.

Сейчас местная милиция расследует подробности пожара. Материальный ущерб уточняется.

Фракция «Мекеним Кыргызстан» участвует в досрочных выборах в городской кенеш, которые пройдут 28 мая, вместе с СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Ата-Журт», «Республика», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Выборы в горкенеш были назначены из-за самороспуска предыдущего состава депутатов, избранного 11 декабря 2016 года.

После выборов в горкенеше возникали многочисленные споры по созданию коалиции большинства. Первый альянс был создан без пропрезидентской СДПК, однако социал-демократам это не понравилось. Они переманили одну из партий-участниц и развалили коалицию большинства.

После образования новой коалиции с СДПК две оппозиционные партии перестали приходить на заседания горкенеша. Городскому кенешу не удалось выбрать председателя и утвердить городской бюджет.

В результате через четыре месяца после выборов депутаты объявили о самороспуске горкенеша.

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