До сих пор не установлена причина массового отравления школьников в селе Тоскоол Джалал-Абадской области. Ранее Госсанэпиднадзор провел исследование проб воды и еды из школы и выяснил, что они не могли быть причиной отравления.

Министерство здравоохранения сейчас ждет результаты исследования промывных вод из желудков детей.

В больнице сейчас находятся шесть отравившихся школьников, их состояние удовлетворительное. Остальных детей выписали.

«У нас нет оснований говорить, что было отравление. Точный диагноз не был поставлен. Возможно, они получили солнечный удар […] Случаев с повторной госпитализацией нет. Поступившим детям было проведено симптоматическое лечение», — сказал в парламенте замминистра здравоохранения Олег Горин.

В больницу 12 мая с симптомами отравления обратился 31 ребенок, 29 из них госпитализировали. Все дети — ученики сельской школы первого-11 классов.

Госсанэпиднадзор провел исследование воды из реки Тоскоол-Ата и артезианской скважины в селе Масы, вода оказалась чистой. Анализы еды из школьной столовой тоже чистые.

По словам родителей, дома дети отравиться не могли, потому что последние несколько дней питались привычной домашней едой.

Для выяснения обстоятельств отравления детей была создана комиссия под руководством заместителя министра здравоохранения Олега Горина.

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Фото: «АКИпресс».