С 15 мая 2017 года Кыргызстан почти полностью перешел на цифровое телевидение. Объясняем, что такое цифровое телерадиовещание, когда к нему будут подключены все кыргызстанцы и почему в плохую погоду нет смысла включать телевизор.

Что такое цифровое телевидение?

Это современная технология телевещания, которая, в отличие от аналогового вещания, защищена от внешних помех. До телезрителя доходит более качественная картинка и звук.

Зачем мы перешли на цифру?

Кыргызстан выполняет международные обязательства. Аналоговое телевидение было отключено, чтобы не создавать помехи для работы цифрового телевидения в соседних странах.

Переход на цифровое вещание поможет увеличить число каналов, потому что сигнал занимает меньше места в эфире. Освободившееся пространство можно использовать для интернета или сотовой связи.

Кроме того, цифровое телевещание обеспечит информационную безопасность для Кыргызстана. Внутри страны будут транслироваться только те кыргызские или иностранные каналы, которые получили разрешение.

Как подключиться к цифровому телевидению?

Многие современные телевизоры имеют встроенный приемник, поэтому они могут принимать цифровой сигнал без дополнительного оборудования. Если в телевизоре нет такого приемника, нужно купить дециметровую антенну и приемник в виде приставки.

Кыргызстан использует стандарт передачи цифрового сигнала DVB-T2 MPEG4. Нужно покупать приставки и телевизоры именно этого стандарта.

Покупка приставки для цифрового телевидения обойдется кыргызстанцу от полутора до пяти тысяч сомов.

Если вы хотите самостоятельно установить приставку, прочитайте пошаговую инструкцию здесь.

Сколько каналов показывает цифровое телевидение, и будут ли они платными?

Есть три вида пакета телеканалов — социальный и два коммерческих.

В социальный пакет входят 13 каналов, вещание которых гарантируется государством. Они бесплатные.

В пакете пять телеканалов: ОТРК, ЭлТР с подканалом «Наука и образование», «Мир», «Пятый канал» и «Пирамида». Остальные телеканалы будут сами определять, в каких регионах они будут вещать. Сейчас больше всего каналов транслируется в Бишкеке — 54, в Оше — более 20.

Социальный пакет доступен на 95% территории страны.

За другой тип пакета — коммерческий — платить также не придется. Здесь телекомпании сами платят за возможность транслироваться.

В последний, коммерческий пакет входят каналы кабельного и спутникового телевидения. Платить за них нужно по фиксированным ценам ежемесячно.

Плюсы и минусы цифрового телевещания

Основные преимущества заключаются в более качественном изображении и звуке, защищенности от помех, возможности записывать передачи, выборе языков и наличии субтитров. Также люди смогут блокировать отдельные каналы, например, чтобы их не смотрели дети.

Однако у цифрового телевидения есть и недостатки. Если аналоговое вещание при слабом сигнале показывало просто плохую картинку, то в цифровом картинка пропадет.

На этот вид вещания воздействуют атмосферные и погодные явления. К примеру, в грозу сигнал может практически полностью исчезнуть.

К тому же, цифровому телевещанию потребуется большее количество передающих центров, чем аналоговому.

Когда Кыргызстан полностью перейдет на цифровое телевидение?

Правительство уже установило по всей стране 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения цифровым телевидением.

Остальные 5% населения (более 300 тысяч кыргызстанцев, живущих в ущельях гор и впадинах) будут подключены к цифровому телевидению после установки оборудования.

Сейчас цифровым телевещанием не охвачены 326 населенных пунктов.

Их подключение будет происходить в три этапа. До конца мая будут подключены 34 села. Второй этап охватит 94 поселка и завершится в конце июля. Заключительный этап начнется в августе — к тому времени доступ к цифровому телевидению получат 76 сел.

В остальных 99 населенных пунктах установят спутниковые тарелки для каждого дома.

По информации Министерства культуры, информации и туризма, полный переход Кыргызстана на цифровое телевидение должен завершиться в конце сентября 2017 года.

Все подробности о переходе на цифровое телевещание можно узнать с 8:00 до 21:00 в информационной службе по номеру 1212. Звонок бесплатный.

Соавтор: Иван Янушкевич