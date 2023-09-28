На таможенном складе в Ташкенте прогремел взрыв. Об этом в ночь на 28 сентября сообщило МЧС Узбекистана. По данным издания «Газета.uz», в результате взрыва возник пожар, а в ближайших домах от взрыва выбило окна. Мощность взрыва ощущалась до 30 км от эпицентра взрыва.

Местное издание Hook-Report со ссылкой на Минздрав Узбекистана сообщило, что в результате взрыва пострадали 163 человека и один человек погиб.

В Таможне Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что склад принадлежит частной компании Interlogistics.

На место тушения пожара МЧС страны направило 16 пожарных расчетов. По предварительным данным ведомства, пожар произошел в 02:43 по местному времени.

В 05:02 пожар удалось локализовать. В МЧС добавили, что для установления причины пожара на месте работает специальная лаборатория.