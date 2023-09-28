С января 2022 года в отношении 88 человек, которые обвинялись в изнасиловании и действиях сексуального характера с детьми до 16 лет, был применен пробационный надзор*. Об этом сообщил депутат Жанар Акаев на заседании парламента 28 сентября.

* Пробационный надзор — это ограничение прав и свобод осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества. Однако согласно Уголовному кодексу, пробационный надзор не применяется к лицам, осужденным за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

По его словам, такие данные ему предоставили в Верховном суде и Департаменте пробации.

«Я расскажу про шокирующую ситуацию. Одному насильнику назначили пробацию. Освободившись, он вновь изнасиловал пострадавшую и она забеременела», — сказал депутат.



Акаев призвал коллег незамедлительно принять закон, ужесточающий наказание за такие преступления.



«Судьи нашли такую лазейку. Но к преступникам, обвиняемым в действиях сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, нельзя применять пробацию. Мы не должны выпускать их из тюрем», — отметил он.



Депутат Мирлан Самыйкожо в свою очередь предложил увеличить возраст согласно, которому преступники могут быть осуждены пожизненно. Сейчас мужчины старше 60 лет не могут быть осуждены на пожизненное лишение свободы. С такой инициативой он выступил, комментируя убийство семилетней девочки в Нарыне. Суд приговорил обвиняемого в убийстве 64-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы.

Нардеп Марлен Маматалиев в свою очередь напомнил, что в августе прошлого года был принят закон, ужесточающий наказание за сексуализированное насилие над детьми. Согласно закону, лица, совершившие такие преступления, не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством. Кроме того, к этим лицам не будут применять условно-досрочное освобождение и амнистию.

«Но озвученные моим коллегой [Акаевым] данные говорят об обратном. Предлагаю рассмотреть на [заседании профильного] комитета исполнение закона», — предложил он.



Накануне Чуйский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы по факту изнасилования мужчину, которого в апреле суд первой инстанции отпустил под пробацию. В сентябре его задержали по подозрению в истязании бывшей супруги — он отрезал ей нос и уши.



Закон «О пробации» в Кыргызстане вступил в силу с 1 января 2019 года.