На заседании парламента 28 сентября депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект президента, которым предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения и отменять их.



Сам законопроект не был на сегодняшней повестке дня парламента. Однако представитель президента и Кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов попросил депутатов рассмотреть законопроект вне очереди.



Перед самим голосованием глава комитета по конституционному законодательству парламента Чолпон Султанбекова сообщила, что предложенные поправки в законопроект отклонены и его примут в первоначальном виде. Принять законопроект сразу в двух чтениях попросили парламентские фракции «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак» и депутатские группы «Мекенчил» и «Элдик».

«Это нужный для нашего государства закон. Нужно жить по своим традициям, никакого матчества нам не нужно. Давайте без всяких обсуждений и выставьте законопроект сразу в двух чтениях», — обратилась к спикеру депутатка Надира Нарматова до голосования.

В итоге законопроект приняли без обсуждения. Во втором чтении его поддержали 64 депутата, а против — 2. В третьем чтении проект закона за принятие документа проголосовали 65 депутатов, а пять были против.

Законопроект от президента

Администрация президента опубликовала законопроект о внесении изменений в конституционный закон «О Конституционном суде» 17 июля. Им предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения и отменять их.

В проекте закона прописаны случаи, при которых может быть принято решение о пересмотре вердикта. Так, это может быть сделано, если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».



Однако юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявили, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они отмечали, что вмешательство президента в работу Конституционного суда приведет к персоналистской автократии. Они призвали инициаторов отозвать свой законопроект.

По действующему законодательству, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Одно из последних решений Конституционного суда касалось матчества. Согласно ему, кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет. Однако решение вызвало общественный резонанс, в частности против матчества высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отмечавший, что тот, «кто принял закон должен его отменить».



Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков во время обсуждения в парламенте 6 сентября сообщил, что законопроект «отчасти» был инициирован из-за решения Конституционного суда по матчеству.