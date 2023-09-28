В пресс-центре ГКНБ сообщили о задержании нескольких членов ОПГ криминального авторитета Камчы Кольбаева.



По данным спецслужбы, задержанные с инициалами И.Дж. и В.Ш в сговоре с другими членами преступной группы Кольбаева, находящихся в местах лишения свободы, путем угроз физического насилия вымогали у жителя Токмока $2 500.

«26 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в сумме 210 тысяч сомов И.Дж. и В.Ш. были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.

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В Госкомитете добавили, что в настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.

Камчы Кольбаев — один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.



Кольбаева называют «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его бывший адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.