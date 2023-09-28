Глава Нагорного Карабаха (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика перестанет существовать с 1 января 2024 года. Об этом 28 сентября сообщило общественное телевидение Армении.

В указе говорится о роспуске всех госучреждений и организаций, находящиеся в их ведомственном подчинении, и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование.

«Население Нагорного Карабаха, в том числе население за пределами республики, после вступления в силу настоящего указа знакомится с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, в целях принятия самостоятельного и индивидуального решения о пребывании (возвращении) в Нагорный Карабах», — говорится во втором пункте указа.

Свой указ Шахраманян подписал после того как Азербайджан 19 сентября провел в Карабахе «антитеррористическую операцию». На следующий день власти непризнанной республики объявили, что достигнута договоренность о полном прекращении огня на условиях Азербайджана – боевые действия прекратились с 13:00 по местному времени (15:00 по Бишкеку) 20 сентября.

По соглашению, остававшиеся там армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации».

Конфликт двух стран

Межнациональная конфронтация между азербайджанской и армянской общинами в Нагорно-Карабахской автономии, входившей в Азербайджанскую ССР, началась в 1988 году, а к 1991 году вылилась в полномасштабные боевые действия. Война официально закончилась 8 мая 1994 года, когда между сторонами был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня.

По итогам войны карабахские армяне взяли под контроль не только бывшую автономию, но и пять районов вокруг нее, что не устраивало Азербайджан, так как международное сообщество и сама республика признают эти территории азербайджанскими. Конфликт перешёл в замороженную фазу, в ходе которой на линии соприкосновения вспыхивали перестрелки разной степени интенсивности. В последующие годы Азербайджан активно вооружался, заявляя о намерении вернуть территории, которые считает своими.

Боевые действия в зоне Карабахского конфликта, замороженного 28 лет назад, в очередной раз возобновились в 2020 году. Тогда Азербайджану удалось отвоевать значительную часть территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики и взять стратегически важный город Шуши (Шуша). В Турции, которая считается союзницей Азербайджана, назвали это общей победой турецкого и азербайджанского народов. Боевые действия были остановлены после международных переговоров, в зону соприкосновения в Карабахе были введены российские миротворцы.