Суд продлил арест владельцу вебкам-студий Даниэлю Ажиеву. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека 27 сентября.



Согласно решению суда, Ажиев останется в СИЗО ГКНБ до 29 ноября.



Даниэля Ажиева задержали 5 июня при попытке вылета в ОАЭ из Узбекистана. В ГКНБ тогда заявили, что «пресекли работу транснациональной устойчивой преступной группировки под руководством Ажиева, которая занималась координацией работы крупной сети вебкам-студий».

До этого Госкомитет провел обыски в трех вебкам-студиях, которые по данным спецслужбы, принадлежали Ажиеву. В них было 30 операторов и 80 компьютеров. По версии следствия, операторы студий работали в три смены, общая численность работников по предварительным данным, достигает примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.



В ГКНБ отмечали, что «члены группы организовали привлечение на работу в этой сфере девушек, на территории иностранных государств, которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных Ажиевым, получая при этом колоссальную прибыль».



Читать по теме: Полеты на вертолете и шестизначные чеки в ресторанах. Как жил порномагнат Даниэль Ажиев до задержания ГКНБ?

Чем известен Ажиев?



Даниэль Ажиев в 2020 году заявлял, что он занимается вебкам-бизнесом. Кроме того, его в 2018 году привлекали к ответственности за организацию вебкам-студии у себя в квартире. Тогда Ажиев отделался штрафом в 30 тысяч сомов.



Но самый крупный скандал, из-за которого об Ажиеве стали писать СМИ Кыргызстана случился в марте 2020 года. Его задержали по подозрению в «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Причиной стало его видеообращение, в котором он ответил тем, кто критиковал его за выделение 7 млн сомов для помощи людям в разгар пандемии, называя деньги «грязными». Ажиев заявил, что продолжает заниматься порнобизнесом и организацией вебкам-студий и «вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов!»

Но в обществе задержание Ажиева связали с обвинениями адрес депутата горкенеша Темирлана Токобекова — сына экс-депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Депутат Абжалиев — сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Ажиев упомянул аварию с участием Токобекова, в которой погибли четыре человека. Ажиев заявил, что авария случилась по вине Токобекова.

После Ажиев несколько месяцев провел в СИЗО, после чего его перевели на лечение в психиатрическую больницу из которой вышел в 2021 году.

Читать по теме: «Шестизначный». Кто такой Даниэль Ажиев и в чем его обвиняют?