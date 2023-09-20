Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) объявили, что достигнута договоренность о полном прекращении огня на условиях Азербайджана – боевые действия прекратились с 13:00 по местному времени (15:00 по Бишкеку) 20 сентября.

В рамках соглашения остававшиеся там армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации».

Договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе», говорится в заявлении властей непризнанной республики.

Также они сообщили, что 21 сентября местное армянское население встретится с властями Азербайджана, чтобы обсудить «реинтеграцию, обеспечение прав и безопасность армян Нагорного Карабаха».

Минобороны Азербайджана также подтвердило договоренность о приостановлении «антитеррористических мероприятий» в Карабахе с 13:00 20 сентября.

В Минобороны России заявили, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе продолжает выполнять свои функции.

«Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей», — говорится в сообщении ведомства.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах властей непризнанного Нагорного Карабаха и Азербайджана. Он добавил, что Ереван принял к сведению решение карабахских властей о переговорах с Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Азербайджан прекратит «военную операцию» в Нагорном Карабахе после сдачи оружия армянскими вооруженными силами. Вашингтон в свою очередь призвал Баку прекратить боевые действия и вернуться к диалогу.



Днем 19 сентября Азербайджан начал «локальные антитеррористические мероприятия» на территории Нагорного Карабаха (Арцаха) с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. В Минобороны Азербайджана заявляли о том, что азербайджанские войска выводят из строя «исключительно легитимные военные цели и военную инфраструктуру».

Как сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной республики Гегам Степанян, с начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана погибли 32 человека, больше 200 получили ранения. Среди погибших семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Он говорил, что жители Карабаха остаются без электричества, связи и еды и прячутся в подвалах.

Конфликт двух стран

Межнациональная конфронтация между азербайджанской и армянской общинами в Нагорно-Карабахской автономии, входившей в Азербайджанскую ССР, началась в 1988 году, а к 1991 году вылилась в полномасштабные боевые действия. Война официально закончилась 8 мая 1994 года, когда между сторонами был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня.

По итогам войны карабахские армяне взяли под контроль не только бывшую автономию, но и пять районов вокруг нее, что не устраивало Азербайджан, так как международное сообщество и сама республика признают эти территории азербайджанскими. Конфликт перешёл в замороженную фазу, в ходе которой на линии соприкосновения вспыхивали перестрелки разной степени интенсивности. В последующие годы Азербайджан активно вооружался, заявляя о намерении вернуть территории, которые считает своими.

Боевые действия в зоне Карабахского конфликта, замороженного 28 лет назад, в очередной раз возобновились в 2020 году. Тогда Азербайджану удалось отвоевать значительную часть территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики и взять стратегически важный город Шуши (Шуша). В Турции назвали это общей победой турецкого и азербайджанского народов. Боевые действия были остановлены после международных переговоров, в зону соприкосновения в Карабахе были введены российские миротворцы.



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