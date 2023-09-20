В ГУВД Чуйской области сообщили о задержании 38-летнего мужчины по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью жительнице Н. А села Селекционное Сокулукского района.



По их данным, в отделение милиции Сокулукского района 20 сентября поступил вызов, что 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями.



«По этому факту возбудили уголовное дело по статье “Причинение тяжкого вреда здоровью”. По подозрению в совершении преступления задержали Э. А. 1984 года рождения. Его водворили в ИВС. Следствие по этому делу продолжается», — сообщили в ГУВД.

Пользовательница Фейсбук Самара Босумбаева рассказала, что задержанный является бывшим мужем пострадавшей. По ее словам, женщине изрезали лицо и шею.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что мужчина долго мучил пострадавшую.



По словам Босумбаевой, женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.



По данным издания Kaktus.media, ранее пострадавшая уже обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия. Кроме того, сообщается, что задержанный ранее судим и сейчас находится на пробации.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна-не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.

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