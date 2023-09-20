Коммерческие банки Кыргызстана распространили сообщение об изменениях в системе денежных переводов по системе SWIFT. Такое сообщение для своих клиентов распространили ряд банков Кыргызстана.
По информации банков с 20 сентября, согласно обновленным правилам корреспондентского банка Landesbank Baden-Württemberg, все SWIFT-платежи в евро будут осуществляться исключительно внутри стран Европейской экономической зоны, включая Швейцарию и Великобританию.
Landesbank Baden-Wuerttemberg — немецкий международный универсальный коммерческий банк. Входит в десятку крупнейших банков Германии.
«Это означает, что все входящие и исходящие платежи в евро за пределами указанных стран больше не будут доступны», — говорится в сообщении, которое распространили банки.
В банках рекомендуют гражданам планировать свои платежи в евро и связываться по этому вопросу с представителями банков.
В Кыргызстане через Landesbank Baden-Württemberg переводы по системе SWIFT осуществляют 10 банков:
- «ДосКредоБанк»;
- «Банк Компаньон»;
- Demir Bank;
- «Бакай Банк»;
- «Банк Азии»;
- MBANK;
- «Оптима Банк»;
- «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»;
- «Финка Банк»;
- «Халык Банк».