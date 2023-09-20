Спортсменка Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата мира по борьбе в Сербии.

Она выступает в весовой категории до 62 кг, где стартовала со стадии 1/16 финала. Тыныбекова одержала три победы подряд над спортсменками из Польши, Молдовы и Украины. А в полуфинале она победила немку Луизу Нейме со счетом 4:2.

В финале 21 сентября кыргызстанка поборется за звание чемпионки мира с японкой Сакурой Мотоки.



Проход в финал принес Айсулуу Тыныбековой и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Это вторая лицензия на Олимпиаду для кыргызских атлетов.

Ранее лицензию завоевала Айпери Медет кызы, которая через несколько часов поборется за звание чемпионки мира весовой категории до 76 кг.



Айсулуу Тыныбеков является единственной в истории кыргызской борьбы двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионка Азии, а также серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио.



Первую медаль в копилку кыргызстанской сборной принес Тайырбек Жумашбек уулу. Он 17 сентября завоевал бронзу в весовой категории до 61 кг по вольной борьбе.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Этот турнир является первым, на котором будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Париже 2024. На чемпионате мира путевки на Олимпиаду получат по пять борцов в каждой олимпийской весовой категории.

