В конце декабря 2016 года владелец парикмахерской «Кербен» начал возводить к дому пристройку, чем вызвал недовольство со стороны жильцов. В ходе строительных работ были вырыты зеленые насаждения, деревья и газон.

Жители дома говорят, что не подписывали соглашение на пристройку к парикмахерской. По их словам, они не только не соглашались на строительство, но и не знали о нём.

Тем не менее под документом стоят подписи почти всех жильцов этого дома — 201 человека из 203.