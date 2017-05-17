Депутаты Жогорку Кенеша предложили законодательно ограничить влияние на КТРК со стороны высокопоставленных чиновников и обязать телеканал следовать высоким стандартам журналистики.

Выставленный на обсуждение 12 мая законопроект существенно меняет нынешние положения о работе Общественной телерадиокорпорации (КТРК). Инициаторами поправок стали депутаты четырех крупных фракций парламента, включая пропрезидентских социал-демократов. Что поменяется, если законопроект будет принят?

Запрет на вмешательство в работу КТРК

Согласно документу, КТРК хотят законодательно защитить от влияния со стороны высокопоставленных лиц, которые могут вмешиваться в работу телеканала и диктовать, каким образом освещать те или иные события. Этот запрет хотят прописать специальными нормами в законе.

Отдельным пунктом идет запрет на вмешательство со стороны государства, которое финансирует работу телеканала.

«Финансирование из государственного бюджета не может служить основанием для вмешательства органов государственной власти в общественное вещание», — сказано в предлагаемой норме закона.

Депутаты также хотят защитить независимость КТРК от рекламодателей, чтобы они не могли оказывать влияние на содержание телеканала.

Инициатор законопроекта Аида Касымалиева, депутат СДПК и бывшая журналистка, говорит, что вопрос о независимости КТРК может окончательно решиться, когда телеканал не будет финансироваться государством, но сейчас это невозможно.

«У КТРК есть проблема со сбалансированной информацией, проблема финансовой и политической зависимости. Декларирование этих законов на бумаге будет выгодно всем участникам этой игры. Правила будут прописаны», — говорит она.

Принципы журналистики

Законопроект обязывает телеканал следовать высоким стандартам журналистики и уточняет, что понимается под определением «объективной информации».

«Корпорация обязана осуществлять распространение достоверной, беспристрастной и сбалансированной информации на всей территории страны в соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской Республики», — сказано в тексте проекта закона.

Телеканал хотят также обязать обеспечивать «свободу выражения и конкуренцию различных политических убеждений, культурных и иных социальных тенденций в обществе».

«[Корпорация обязана] обеспечивать нейтральное освещение деятельности политических партий без предпочтения какой бы то ни было конкретной партии или группы интересов, особенно в предвыборный период», — сказано в документе.

Наблюдательный совет вне редакционной политики

Еще одно нововведение — запрет на вмешательство Наблюдательного совета КТРК в редакционную политику канала. Это объясняется тем, что члены Наблюдательного совета должны принимать стратегические решения в развитии телеканала.

«Мы немножко не понимаем роли наблюдательного совета КТРК. Она более стратегическая, но она должна быть жесткой, [наблюдательный совет должен] принимать стратегические решения. Заниматься мелкими вещами им не стоит», — говорит Касымалиева.

По ее словам, наблюдательный совет будет формировать редакционную политику телеканала, требовать отчет от генерального директора и, согласно отчету, увольнять его или назначать.

Ежегодный отчет от гендиректора

Инициаторы законопроекта хотят обязать генерального директора КТРК предоставлять общественному совету ежегодный детальный отчет о проделанной работе. В него будут входить стратегия развития, бухгалтерский баланс и отчеты по использованию средств и полученной прибыли.

Касымалиева считает, что новый законопроект поможет юридически закрепить все нормы, которые должны присутствовать в демократическом обществе.

«Это не новый дом, мы не сносим фундамент. Это генеральная уборка — мы убираем неточности, противоречия и более конкретно прописываем функции и подотчетности генерального директора и Наблюдательного совета», — заключает она.

Обвинения в адрес КТРК

Главный телеканал Кыргызстана не раз становился объектом критики, в первую очередь из-за односторонних сюжетов, которые в основном отражают позицию властей.

В начале апреля Наблюдательный совет КТРК отчитался перед парламентом о деятельности телеканала, и некоторые депутаты выступили с критикой телерадиокорпорации.

Депутат от оппозиционной партии «Ата Мекен» Аида Салянова заявила, что КТРК так и не смог стать общественным телеканалом, потому что не предоставляет эфирное время оппонентам власти.

Другие депутаты заявили, что каналу стоит делать больше разоблачающих материалов об имуществе чиновников.

Однако глава КТРК Илим Карыпбеков посчитал критику необоснованной. Он заявил, что в парламенте часто критикуют телеканал, но к нему лично не поступило ни одной задокументированной претензии.

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Фото: Азаттык.