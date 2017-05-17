В Канте прошли соревнования по автомобильным боям. Правила игры просты — побеждает тот, чья машина остается на ходу.
Сначала на арене сражался советский автопром, а затем зарубежные автомобили.
Главная цель участников — нанести максимальный урон автомобилям соперников.
Участникам битвы запрещались лобовые столкновения и удары в водительскую дверь — за эти нарушения снимались очки.
«Бойцы» теряли части своих автомобилей, глохли от жестких ударов, а судьям даже на время приходилось останавливать бои. Машины, которые не могли больше ехать, с арены увозил специальный внедорожник.
Между раундами команды чинили отказавшие моторы, вставляли на место вывернутые колеса, молотками и монтировками рихтовали кузова автомобилей.
Первое место занял Павел Хрипко и его автомобиль «Форд Скорпио», два других призовых места получили Евгений Заволко на «Мерседесе 126» и Саид Каримов на «Москвиче».
Для гостей мероприятия были организованы конкурсы и сражение средневековых рыцарей в доспехах.
По теме: