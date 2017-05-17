В Канте прошли соревнования по автомобильным боям. Правила игры просты — побеждает тот, чья машина остается на ходу.





Сначала на арене сражался советский автопром, а затем зарубежные автомобили.





Главная цель участников — нанести максимальный урон автомобилям соперников.





Участникам битвы запрещались лобовые столкновения и удары в водительскую дверь — за эти нарушения снимались очки.







«Бойцы» теряли части своих автомобилей, глохли от жестких ударов, а судьям даже на время приходилось останавливать бои. Машины, которые не могли больше ехать, с арены увозил специальный внедорожник.





Между раундами команды чинили отказавшие моторы, вставляли на место вывернутые колеса, молотками и монтировками рихтовали кузова автомобилей.

Первое место занял Павел Хрипко и его автомобиль «Форд Скорпио», два других призовых места получили Евгений Заволко на «Мерседесе 126» и Саид Каримов на «Москвиче».





Для гостей мероприятия были организованы конкурсы и сражение средневековых рыцарей в доспехах.



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