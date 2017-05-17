В Узбекистане в городе Шахрихане Андижанской области сотни людей отправились мороженым. По официальным данным, как минимум 300 человек обратились в больницу, 186 человек госпитализированы.

В администрации города сообщили, что жители отравились «самодельным мороженым». По всему городу проверяются предприятия по продаже мороженого.

Сотрудник Андижанского областного управления здравоохранения рассказал, что в больницу с отравлением обратились более 300 человек, 186 из них госпитализировали.

«Они жаловались на тошноту, рвоту, понос, высокую температуру и общее недомогание. Выяснилось, что все ели мороженое», — сообщили в администрации города.

Однако местные жители утверждают, что число отравившихся достигает 600. Также были предположения о смерти нескольких человек.

Слухи опровергли представители областного управления здравоохранения. По их словам, случаев смерти не было. Ситуация нормализовалась, 114 человек были выписаны из больницы.

В город прибыла группа врачей и замминистра здравоохранения Узбекистана Сайдмурад Сайдалиев.

Правоохранительные органы ведут следствие.