Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от президента Украины Петра Порошенко отменить указ о блокировке российских сайтов. Согласно указу, «Яндекс», «Мэйл.Ру», «Одноклассники» и «Вконтакте» должны быть заблокированы.

Правозащитники заявляют, что Украина является участницей Меж­ду­на­род­ного пакта о гражданских и по­ли­ти­чес­ких правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Согласно этим документам, какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в случае необходимой и законной цели.

Запрет Порошенко, по мнению правозащитников, неправомерен и нарушает принципы свободы слова и доступа к информации граждан Украины.

«Это еще один пример легкости, с которой президент Порошенко неоправданно пытается контролировать общественный дискурс в Украине», — сказала Таня Купер, исследовательница Human Rights Watch в Украине.

Глава киевского Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что правительство не обосновало должным образом необходимость блокировки сайтов.

По ее словам, выполнить требования указа без внесения изменений в законодательство невозможно. Сейчас только суд имеет право отдать распоряжение провайдеру о каких-либо действиях в отношении сайта.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ об очередных санкциях против России. Согласно документу, интернет-провайдеры должны закрыть доступ к российским соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», ко всем сервисам «Яндекса» и сайту «Мэйл.Ру».

Также должны быть заблокированы российские телеканалы — «Первый Канал», РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН ТВ.

Интернет-провайдеры должны ограничить доступ к сайтам российских антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Кроме того, указ запрещает использовать бухгалтерскую программу 1С.

Всего в списке оказалось 468 компаний — в том числе банки, авиакомпании и научные центры. На них наложены санкции сроком от одного года до трех лет.

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