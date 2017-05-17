На дороге Бишкек-Кунтуу в Сокулукском районе Чуйской области ночью 17 мая насмерть сбили женщину. Милиция задержала водителя, подозреваемого в автонаезде.

В Управлении патрульной милиции сообщили, что 17 мая примерно в 1:30 в районе села Кунтуу водитель сбил женщину и уехал.

Милиция установила, что автонаезд совершил 24-летний житель села Кунтуу Сокулукского района. Сотрудники милиции нашли в доме подозреваемого красную машину марки «Субару-Форестер».

Самого водителя задержали в доме его старшей сестры, где он скрывался от правоохранительных органов.

Задержанного допрашивает следователь. Как сообщают, его отвезут в наркологический центр, чтобы определить, был ли он пьян.

В милиции сообщили, что в машине найдены несколько пустых бутылок водки и вина.

По теме: