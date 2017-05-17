Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева приговорили к лишению свободы, штрафу и временному запрету заниматься профессиональной деятельностью. Они возглавляли голодовку нефтяников против закрытия Конфедерации независимых профсоюзов в январе 2017 года.

Глава профсоюза нефтесервисного предприятия Oil Construction Company Амин Елеусинов, помимо уголовного срока в два года колонии и штрафа в восемь млн 212 тысяч тенге, не сможет заниматься профсоюзной деятельностью в течение пяти лет.

Елеусинова вместе с инспектором по труду профсоюза нефтяников Нурбеком Кушакбаевым арестовали в январе 2017 во время голодовки сотрудников нефтяников. Главу профсоюза обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса Казахстана, в том числе хищении 14 млн тенге профсоюзных денег.

Нурбека Кушакбаева осудили на два с половиной года колонии в апреле 2017 года. Он должен выплатить штраф в 80 тысяч тенге, ему также запрещено заниматься общественной деятельностью два года.

Голодовка нефтяников в Казахстане

В январе 2017 года нефтяники Oil Construction Company в Актау на западе Казахстана объявили голодовку. Они требовали остановить закрытие Конфедерации независимых профсоюзов, доплатить им за переработку в ущерб здоровью и восстановить на рабочие места ранее уволенных сотрудников.

Начавшаяся в городе Актау забастовка привлекла работников нефтяных компаний в Мангистауской области. Этот протест также поддержали шахтеры, которые работали на месторождениях Каламкас и Жетыбай.

Нефтяники голодали дольше двух недель, что привело к непоправимому ущербу здоровья. Всего в акции протеста, которая началась 6 января, приняли участие 290 человек. Однако 19 января по решению суда города Актау акцию протеста признали незаконной.

Требования голодающих не были выполнены. Более того, суд обязал протестовавших выплатить компенсацию нефтяной компании в размере 10,5 тысяч долларов. Участники голодовки были уволены.

Протесты продолжались до 22 января. Они прекратились только после задержания лидеров протестующих — главы профсоюза работников Oil Construction Company Амина Елеусинова и инспектора по труду этого профсоюза Нурбека Кушакбаева.

По теме:

Фото: Сайт ratel.kz