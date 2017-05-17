Парламентарии приняли во втором чтении поправки в «Закон о выборах», где предусматривается перенос президентских выборов с 19 ноября на 15 октября. Выборы хотят провести раньше, потому что Центризбирком может не успеть организовать второй тур голосования до окончания срока правления президента Алмазбека Атамбаева.

Президентский срок Атамбаева истекает первого декабря 2017 года. Центризбирком назначил выборы президента на 19 ноября.

Но депутаты оппозиционной партии «Ата Мекен» предложили провести президентские выборы в августе 2017 года. Они считают, что если голосование пройдет 19 ноября, то новый президент не успеет вступить в должность, и Атамбаев пробудет на посту дольше положенных шести лет, что нарушает Конституцию.

«Вы успеете провести за 45 дней такие процедуры, как инаугурация, подсчет голосов, возможные судебные иски, или нужно передвинуть выборы?» — спросил атамекеновец Алмамбет Шыкмаматов.

Лидер пропрезидентской фракции СДПК Иса Омуркулов предложил провести выборы 15 октября. По его мнению, эта дата оптимальна, даже если на выборах будет второй тур.

Кроме того, документ, за который проголосовали депутаты, предполагает повышение избирательного порога для кандидатов в президенты, но пока неизвестно, насколько.

Избирательный порог для партий, согласно поправкам, может увеличиться с семи до девяти процентов.

За принятие документа проголосовали 111 депутатов, против выступили всего пять человек.