Владельцы кафе и ресторанов будут обязаны устанавливать специальные кабинки для курения. Депутаты парламента поддержали эту норму в третьем чтении.

Законопроект отправлен на подписание президенту Алмазбеку Атамбаеву и вступит в силу после одобрения.

Инициаторы закона считают, что сотрудники и клиенты кафе и ресторанов становятся пассивными курильщиками, и это плохо влияет на их здоровье.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша предлагали полностью запретить курение в общепитах, но во время парламентских чтений мнение депутатов разделилось.

Они решили, что пока будет достаточно установить в кафе и ресторанах кабинки для курения.

Запрет на курение в общественных местах в Кыргызстане действует с 2007 года.

Сейчас курить запрещено в учебных заведениях и объектах культуры всех уровней, местах отдыха детей, здравоохранения и пожароопасных местах, включая автозаправочные станции.

За нарушение закона полагается штраф в размере от 100 до 50 тысяч сомов.

В 2015 году запретили курить во всех госучреждениях. За это могут оштрафовать на сумму от 500 сомов до 50 тысяч сомов.

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