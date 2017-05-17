100 миллионов долларов выделено в качестве помощи в интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Помощь будет направлена на улучшение таможенных пунктов пропуска, санитарных и ветеринарных систем страны.
Помощь будет предоставляться поэтапно, по межправительственным протоколам, в виде денежных средств, обучения или товаров.
По словам министра экономики Казахстана Тимура Сулейманова, первый транш в Кыргызстан поступит в размере 41 миллиона долларов. Полученный транш будет распределен следующим образом:
Обустройство таможенных пунктов пропуска — 3 млн долларов;
Модернизация лабораторий — 5,6 млн долларов;
Лаборатории в сфере транспорта — 577 тысяч долларов;
Противопожарные лаборатории — 749 тысяч долларов;
Испытательные лаборатории при Минздраве — 1,8 млн долларов;
Санитарно-карантинные пункты — 5 млн долларов;
Ветеринарные и фитосанитарные пункты пропуска — 22 млн долларов.
Кыргызстан обязан целесообразно распорядиться средствами и предоставить отчет о расходах.
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