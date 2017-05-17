Социал-демократы выдвинули в президенты действующего премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков – кандидат в президенты от СДПК. Его кандидатуру пропрезидентская партия выдвинула 17 мая на заседании политсовета партии.

Жээнбеков стал шестым политиком, который заявил об участии в выборах. Среди других кандидатов – лидер оппозиции Омурбек Текебаев и бывший премьер-министр и бизнесмен Омурбек Бабанов.

От своих партий в президенты выдвинуты экс-премьер-министр Темир Сариев и лидер партии «Онугуу прогресс» Бакыт Торобаев.

Еще до возвращения в Кыргызстан из Кипра, о своем желании стать президентом заявил и экс-депутат Садыр Жапаров. Сейчас он, как и Омурбек Текебаев, находится под стражей.

Выборы президента Кыргызстана должны пройти 19 ноября, дата была определена главой Центризбиркома и действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Дата выборов стала объектом спора. Лидер СДПК Иса Омуркулов предлагает перенести выборы с ноября на 15 октября, для того, чтобы новый президент мог присягнуть до 1 декабря — даты окончания срока правления Алмазбека Атамбаева.

Депутаты оппозиционной фракции «Ата Мекен» требуют, чтобы президентские выборы провели уже 27 августа этого года.

Биография Сооронбая Жээнбекова

Прежде чем стать политиком, Сооронбай Жээнбеков успел поработать учителем в сельской школе на юге Кыргызстана и попробовал себя в качестве зоотехника.

С 1988-го по 96-й год Жээнбеков занимал разные должности в одном из совхозов Ошской области – от инструктора до председателя правления. В 1995 году пришел в большую политику – стал депутатом парламента I созыва. Депутатом парламента политик был трижды.

С 1995 года по 2007-й на разных должностях занимался аграрными вопросами. В апреле 2007 года стал Министром сельского хозяйства, но подал в отставку уже в октябре того же года из-за принятия новой Конституции.

До 2010 года занимался предпринимательской деятельностью, пока его не назначили губернатором Ошской области, а в 2012 году стал полпредом правительства.

В конце 2015 года Сооронбай Жээнбеков переехал в Бишкек – стал главой Государственной кадровой службы, а уже в марте его назначили первым заместителем руководителя Аппарата президента.

В апреле 2016 года сменил на посту премьер-министра Кыргызстана Темира Сариева, который теперь также баллотируется в президенты.

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