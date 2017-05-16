Адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова заявила, что расследование по делу ее подзащитного закончилось и материалы дела передают в суд.

Джакупбекова сказала в интервью Kloop.kg, что ее подзащитному не дали достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.

«Омурбек Текебаев успел ознакомиться только с первым томом уголовного дела, а второй том только начал изучать», — сообщила Джакупбекова.

По ее словам, следователи дали на прочтение документов всего 17 дней, из которых восемь выпали на выходные.

«Как мы будем подавать ходатайство и заявления, если мы не изучили дело?» — сказала Джакупбекова.

Джакупбекова и Текебаев уже подали жалобу по этому поводу в Генпрокуратуру.

Дело против Текебаева

Оппозиционер и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев находится в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности с 26 февраля.

За день до задержания в аэропорту «Манас» спецслужбы возбудили на оппозиционера уголовное дело по статьями «Мошенничество» и «Коррупция».

По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году, пообещав ему доступ к управлению сотовой компанией «Мегаком».

Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дел о против него имеет политический характер.

Не согласные с обвинениями сторонники Текебаева уже не раз выходили на митинги в Бишкеке, в Ошской и Джалал-Абадской областях. Коллеги депутата назвали арест Текебаева «политическим преследованием».

Однако президент Алмазбек Атамбаев считает, что в деле оппозиционера нет никакой политики, и намерен довести дело Текебаева до конца.

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