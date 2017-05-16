Девять депутатов парламента инициировали законопроект, который ужесточает наказание за совращение несовершеннолетних. Они предлагают отменить амнистию для насильников детей и навсегда лишать их права заниматься педагогической деятельностью.

Депутаты сразу из четырех крупнейших фракций парламента хотят ужесточить наказание за совращение несовершеннолетних.

Одним из важнейших нововведений является то, что уголовные дела на насильников детей будут заводить без заявления самой жертвы.

«Суды в нарушение всех норм морали основываются на показаниях малолетних о том, что половое сношение с ними было осуществлено “по обоюдному согласию”, несмотря на то, что их первоначальные показания указывали на изнасилование», — считают его авторы.

Депутаты предлагают увеличить наказание за насилие над детьми с трех до пяти лет и навсегда запретить им заниматься педагогической деятельностью.

Предлагаемые поправки касаются не только увеличения самого наказания, но и лишения насильников детей права на амнистию.

Законопроекты по ужесточению наказания для насильников детей инициируются депутатами уже не впервые.

В начале 2013 года депутаты Дастан Бекешев и Турсунбай Бакир уулу инициировали проект закона о «химической кастрации педофилов» — применении гормональных препаратов, временно прекращающих синтез тестостерона.

Реакция общественности на этот законопроект была неоднозначной: одни поддержали идею депутатов, добавляя, что это единственный способ решения проблемы, другие же заявляли, что нововведение не помешает преступнику и дальше совершать преступления.

Летом 2013 года Алмазбек Атамбаев отклонил этот законопроект, поскольку посчитал, что реализация закона не достигнет поставленных целей и не обеспечит реального ужесточения наказания для тех, кто совершил подобное преступление.

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