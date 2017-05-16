Власти Украины заблокируют доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассникам» и ко всем сервисам «Яндекса». Санкции также введены против ряда российских телеканалов, расширен «черный список» физических и юридических лиц из России.

Новость обновлена в 20:50. В текст добавлено заявление руководителя секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаила Чаплыги.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о новых санкциях против России. Теперь украинские интернет-провайдеры обязаны закрыть доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», ко всем сервисам «Яндекса» и к сайтам «Мэйл.Ру».

Согласно указу, в Украине также заблокируют российские телеканалы: «Первый Канал», РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН ТВ.

Кроме этого, провайдеры должны заблокировать сайты российских антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Также власти запретят использовать бухгалтерскую программу 1С.

Всего в списке оказались 468 компаний — в том числе банки, авиакомпании и научные центры. На них наложены санкции сроком от одного года до трех лет.

Более того, расширен «черный список» физических лиц. Сейчас в нем находится 1228 человек. На них наложены санкции сроком от одного года до пяти лет, а для некоторых людей санкции будут бессрочными.

Ограничения против компаний и физических лиц могут быть самыми разными — от ареста имущества до запрета на въезд в страну.

Однако руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что по закону для блокировки сайтов нужно решение суда.

«В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует. […] Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента», — заявил Чаплыга.

По его словам, можно вводить ограничения только для физических лиц.

Санкции против России начали вводить после аннексии Крыма в 2014 году.

Сначала антироссийские санкции ввели западные страны, и лишь в сентябре 2015 года первые ограничения были введены со стороны Украины. Тогда в «черный список» попали 388 человек и 105 компаний из России.

В 2016 году Украина продлила санкции и расширила «черный список» российских компаний и физических лиц, а в марте 2017 года под санкции попали крупные банки России.

Фото: Lifehacker