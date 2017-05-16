Исполняющий обязанности мэра Джалал-Абада Турдалы Темирбаев ездил без заднего госномера, из-за чего милиция устроила за ним погоню. Чтобы забрать свою машину, которую отправили на штрафстоянку, Темирбаев оплатил штраф в 520 сомов.

Темирбаев ехал на автомобиле «Ниссан» без заднего номера, поэтому сотрудники Патрульной милиции, проводившие рейд, решили его остановить и проверить документы, однако он не подчинился требованию дорожного инспектора, поэтому милиционерам пришлось устроить за ним погоню.

Когда его остановили, у Темирбаева не оказалось с собой документов на автомобиль. Машину забрали на штрафстоянку.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абада Мыктыбек Турдубеков заявил, что исполняющий обязанности мэра понесет административную ответственность.

Сам Темирбаев сказал в интервью Kloop.kg, что милиция его не останавливала, а сразу устроила погоню из-за отсутствия номера сзади автомобиля.

«Мой водитель сломал щиток сзади и номер убрал. Вечером я сел за руль, за мной начала ехать милиция и я остановился. Меня не останавливали сигналом, а сразу поехали за мной из-за того, что номера не было», — рассказал он.

По его словам, он уже забрал автомобиль со штрафстоянки после того, как заплатил штраф в 520 сомов.

Темирбаев заявил, что ежедневно в Джалал-Абаде регистрируется до 150 подобных нарушений.

«Это пиарят только из-за того, что я исполняющий обязанности мэра», — сказал он.

Рейд патрульной милиции в Джалал-Абаде будет длиться более месяца. Только за первую неделю правоохранители составили административные протоколы на восьмерых сотрудников внутренних дел за нарушение правил дорожного движения.

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