Исполняющий обязанности мэра Джалал-Абада Турдалы Темирбаев ездил без заднего госномера, из-за чего милиция устроила за ним погоню. Чтобы забрать свою машину, которую отправили на штрафстоянку, Темирбаев оплатил штраф в 520 сомов.
Темирбаев ехал на автомобиле «Ниссан» без заднего номера, поэтому сотрудники Патрульной милиции, проводившие рейд, решили его остановить и проверить документы, однако он не подчинился требованию дорожного инспектора, поэтому милиционерам пришлось устроить за ним погоню.
Когда его остановили, у Темирбаева не оказалось с собой документов на автомобиль. Машину забрали на штрафстоянку.
Пресс-секретарь УВД Джалал-Абада Мыктыбек Турдубеков заявил, что исполняющий обязанности мэра понесет административную ответственность.
Сам Темирбаев сказал в интервью Kloop.kg, что милиция его не останавливала, а сразу устроила погоню из-за отсутствия номера сзади автомобиля.
«Мой водитель сломал щиток сзади и номер убрал. Вечером я сел за руль, за мной начала ехать милиция и я остановился. Меня не останавливали сигналом, а сразу поехали за мной из-за того, что номера не было», — рассказал он.
По его словам, он уже забрал автомобиль со штрафстоянки после того, как заплатил штраф в 520 сомов.
Темирбаев заявил, что ежедневно в Джалал-Абаде регистрируется до 150 подобных нарушений.
«Это пиарят только из-за того, что я исполняющий обязанности мэра», — сказал он.
Рейд патрульной милиции в Джалал-Абаде будет длиться более месяца. Только за первую неделю правоохранители составили административные протоколы на восьмерых сотрудников внутренних дел за нарушение правил дорожного движения.
По теме:
- Водитель спикера горкенеша Оша проехал на красный из-за «коликов»
- Водитель мэра Оша оштрафован на 1000 сомов за нарушение ПДД
- Машина с номерами мэра Оша нарушила ПДД, милиция не уверена в этом