Президент Украины Петр Порошенко расширил список лиц, которым запрещен въезд в страну. В него попали и два депутата кыргызского парламента от СДПК Ирина Карамушкина и Марат Аманкулов, которые ездили в Крым без разрешения официальных властей Украины.
Власти Украины запретили въезд в страну Карамушкиной и Аманкулову на пять лет. По словам Карамушкиной, ей жаль, что Порошенко принял такое решение.
«Это непростительная глупость. Сами наживают дружеское отторжение. У моих детей на четверть украинская кровь. Я понимаю, что я политик, депутат, но разве мы не имеем права посетить Крым, не спрашивая разрешения на это у Порошенко?» — возмутилась Карамушкина.
Карамушкина также заявила, что Порошенко, благодаря таким действиям, растеряет людей, которые любят Украину.
«Из-за таких своих политических амбиций и звезданутости Порошенко растеряет всех добрых друзей Украины, считая, что таким образом он решит все проблемы», — сказала Карамушкина в интервью «АКИпрессу».
Вопрос о незаконной поездке депутатов в Крым поднял экс-посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко.
Он был возмущен тем, что депутаты поехали в Крым без разрешения официальных властей, и потребовал, чтобы власти Кыргызстана приняли меры к депутатам.
Карамушкина заявляла, что Дорошенко превысил свои полномочия, когда озвучил свои требования, потому что они с Аманкуловым посетили Крым с неофициальным визитом, и на поездку не тратились бюджетные деньги.
Власти Украины считают любые поездки в Крым в обход пограничных зон страны незаконными. Люди, не являющиеся гражданами Украины, должны получить специальное разрешение в миграционной службе, чтобы въехать в Крым.
Такие нормы появились после аннексии Крыма Россией, из-за чего Украина и западные страны ввели санкции против России.
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