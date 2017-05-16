Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков недоволен работой госорганов по обеспечению безопасности детей на дорогах и поэтому поручил установить возле всех школ «лежачих полицейских» и светофоры.

Жээнбеков заявил, что работа госорганов по обеспечению безопасности на дорогах выполняется «в недостаточном объеме».

Премьер-министр поручил составить карту школ, которые расположены возле дорог, и установить там «лежачих полицейских» и светофоры.

По данным министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, около 30% всех школ Кыргызстана находятся в придорожной зоне.

Жээнбеков также сказал, что нужно усилить работу милиции и других госорганов, чтобы обезопасить детей.

«Необходимо мобилизовать имеющиеся человеческие ресурсы органов внутренних дел для обеспечения надлежащей дорожной безопасности школьников конкретными действиями, в том числе оказывать детям содействие при переходе дорог», — сказал Жээнбеков.

Однако в 2016 году Бишкекасфальтсервис уже устанавливал возле столичных школ и детсадов более 110 «лежачих полицейских».

Но этой зимой городские службы демонтировали более 50 искусственных препятствий из-за того, что они покрывались наледью.

На материалы для «лежачих полицейских» город затратил более 350 тысяч сомов. Тогда ответственности за нерациональное использование бюджетных средств никто не понес.

Аварии с участием детей

Согласно данным министра внутренних дел Улана Исраилова, за четыре месяца 2017 года в авариях погибли 11 детей, 367 пострадали. Он сообщил, что за это время произошли 1684 аварии, из которых 336 случаев — с участием детей.

После участившихся случаев ДТП с участием детей активисты потребовали от властей запуска проекта «Безопасный город».

За последние два месяца в Кыргызстане произошло несколько резонансных аварий, в которых погибли или пострадали дети. В Бишкеке 11 мая возле рынка «Кудайберген» на пешеходном переходе машина насмерть сбила 15-летнего школьника.

На бульваре Молодой Гвардии 13 мая в аварии погибли водитель и 12-летний мальчик.

В Нарыне жители села Оттук перекрыли дорогу и потребовали установки «лежачего полицейского» возле местной школы. Это случилось после того, как 12 мая там насмерть сбили девятилетнего мальчика.

В Бишкеке в девятом микрорайоне на улице Абдрахманова (бывшей Советской) 12 мая сбили двух четвероклассников. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

21 апреля двух школьников сбили на улице Бакаева (бывшая Чапаева). Детей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель скрылся с места аварии, но после пришел в милицию с повинной. Школьники сейчас идут на поправку.

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