Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков недоволен работой госорганов по обеспечению безопасности детей на дорогах и поэтому поручил установить возле всех школ «лежачих полицейских» и светофоры.

Жээнбеков заявил, что работа госорганов по обеспечению безопасности на дорогах выполняется «в недостаточном объеме».

Премьер-министр поручил составить карту школ, которые расположены возле дорог, и установить там «лежачих полицейских» и светофоры.

По данным министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, около 30% всех школ Кыргызстана находятся в придорожной зоне.

Жээнбеков также сказал, что нужно усилить работу милиции и других госорганов, чтобы обезопасить детей.

«Необходимо мобилизовать имеющиеся человеческие ресурсы органов внутренних дел для обеспечения надлежащей дорожной безопасности школьников конкретными действиями, в том числе оказывать детям содействие при переходе дорог», — сказал Жээнбеков.

Однако в 2016 году Бишкекасфальтсервис уже устанавливал возле столичных школ и детсадов более 110 «лежачих полицейских».

Но этой зимой городские службы демонтировали более 50 искусственных препятствий из-за того, что они покрывались наледью.

Городские службы демонтируют “лежачих полицейских”.

На материалы для «лежачих полицейских» город затратил более 350 тысяч сомов. Тогда ответственности за нерациональное использование бюджетных средств никто не понес.

Аварии с участием детей

Согласно данным министра внутренних дел Улана Исраилова, за четыре месяца 2017 года в авариях погибли 11 детей, 367 пострадали. Он сообщил, что за это время произошли 1684 аварии, из которых 336 случаев — с участием детей.

После участившихся случаев ДТП с участием детей активисты потребовали от властей запуска проекта «Безопасный город».

За последние два месяца в Кыргызстане произошло несколько резонансных аварий, в которых погибли или пострадали дети. В Бишкеке 11 мая возле рынка «Кудайберген» на пешеходном переходе машина насмерть сбила 15-летнего школьника.

На бульваре Молодой Гвардии 13 мая в аварии погибли водитель и 12-летний мальчик.

В Нарыне жители села Оттук перекрыли дорогу и потребовали установки «лежачего полицейского» возле местной школы. Это случилось после того, как 12 мая там насмерть сбили девятилетнего мальчика.

В Бишкеке в девятом микрорайоне на улице Абдрахманова (бывшей Советской) 12 мая сбили двух четвероклассников. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

21 апреля двух школьников сбили на улице Бакаева (бывшая Чапаева). Детей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель скрылся с места аварии, но после пришел в милицию с повинной. Школьники сейчас идут на поправку.

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