Охрана Эрдогана напала на демонстрантов возле турецкого посольства в Вашингтоне в США. В результате пострадало девять человек, двоих задержала местная полиция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Вашингтон 17 мая на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Переговоры продлились более двадцати минут, лидеры двух стран обсудили торгово-экономические связи и борьбу с терроризмом.

Уже через несколько часов после встречи возле турецкого посольства в Вашингтоне собралось более двух десятков протестующих, недовольных приездом Эрдогана.

По сообщению «Гардиан», столкновение между сторонниками Эрдогана и митингующими произошло после того, как один из сотрудников охраны попытался забрать у демонстранта флаг курдской партии «Демократический союз». После словесной перепалки охрана турецкого президента начала избивать протестующих.

Во время столкновения Реджеп Эрдоган находился в здании посольства.

На место происшествия прибыла полиция. Девять человек получили ранения различной степени тяжести. Двух демонстрантов задержали, одному из них предъявлено обвинение о нападении на полицейского.

Президент Турции прибыл в США после того, как Дональд Трамп одобрил поставку оружия для курдов, входящих в состав Демократических сил Сирии (SDF), для борьбы с Исламским Государством.

Курдам должны будут поставить боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы и бронетехнику. Президент США Дональд Трамп одобрил поставку в начале мая.

Тогда Эрдоган заявил, что «Турция никогда не примет стратегического союза США с курдскими силовиками в Сирии», и объявил курдов террористами.

Демократические силы Сирии (SDF) – сирийский альянс сил вооруженной оппозиции. Состоит из арабских и курдских отрядов народной самообороны, включая партию Демократический Союз.

В прошлом месяце Турция нанесла несколько воздушных ударов по позициям SDF в Сирии, объявив их «террористическим убежищем».

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