Фото: Как прошел фестиваль К-pop в Бишкеке

В Бишкеке при поддержке посольства Южной Кореи прошел общереспубликанский K-pop фестиваль. Лучшие исполнители и танцоры этого жанра со всей республики выступили во Дворце спорта, а победитель получил билет в Сеул.
Фестиваль корейской поп-культуры проводился по всему Кыргызстану и лучшие из семи областей выступили в Бишкеке во Дворце Спорта. Победители получили ценные призы – смартфон и планшеты. Главным призом стала поездка в Южную Корею.
У участников не было возрастных ограничений – выступали и дети, и взрослые. На сцене дворца были показаны современные и традиционные танцы и исполнены песни в жанре k-pop.
На сцене выступило несколько десятков участников, а зал был полон зрителей, что еще раз доказывало, что армия «халлю» в Кыргызстане велика.
«Халлю» или корейская волна – термин, определяющий распространение южнокорейской поп культуры по миру. Термин придумали пекинские журналисты еще в середине 1990-х годов, когда корейская культура стала обретать популярность в Китае.
Продукты корейской поп-культуры – музыка, сериалы, кино и прочее – популярны по всему миру. Например, самая популярная корейская группа BigBang имеет многотысячные фанклубы в Латинской Америке.
В Кыргызстане своего пика «корейская волна» достигла в 2010 году, после выхода сериала (дорамы) «Цветочки после ягодок».
Среди молодых мужчин даже стали модными прически, как у главных героев сериала. В Кыргызстане начали открываться магазины с корейской продукцией – одеждой, косметикой и даже бытовой химией.
На волне популярности главные герои сериала «Цветочки после ягод», актеры Ли Мин Хо и Ким Бум даже записали видеообращение для кыргызстанцев, в котором поблагодарили за любовь. Видеообращение было выпущено к открытию корейского благотворительного фонда.
Халлю приносит огромный доход бюджету Южной Кореи. На волне халлю по всему миру становятся популярны не только продукты южнокорейской поп-культуры, но и корейская продукция в принципе. Также значительно вырос туризм.
Фото: Рустем Ильясов
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