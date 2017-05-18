Мария Шарапова не сможет принять участие в Открытом чемпионате Франции. Организаторы турнира отказались выдавать спортсменке wild card.

Дважды победительница «Ролан Гаррос» Мария Шарапова, не сможет принять участие в турнире. Ее текущий рейтинг не позволяет квалифицироваться на общих основаниях, а организаторы оказались выдавать россиянке отдельное приглашение.

Согласно правилам турнира, в «Ролан Гаррос» могут принять участие лишь спортсмены, входящие в первую сотню мирового рейтинга.

После истечения срока своей 15-месячной дисквалификации за употребление допинга, Шарапова сыграла на трех турнирах WTA – в Штутгарте, Мадриде и Риме. Однако добраться до заветной сотни она так и не смогла. На данный момент россиянка расположилась на 211-й строчке.

В случае, если спортсмен не может сыграть на турнире из-за недостаточно высокого рейтинга, организаторы оставляют за собой право предоставить ему wild card – специальное приглашение. Такое приглашение надеялась получить и Шарапова.

Но организаторы сочли причину, по которой россиянка пропустила больше года – неуважительной:

«Wild card можно дать, если спортсмен возвращается после травмы, но не в случае, если это возврат после допинга», – заявил глава Французской теннисной ассоциации Бернар Гьюдичелли Феррандини.

«Я очень сочувствую Марии и ее фанатам. Они, вероятно, очень расстроятся, она очень расстроится, но моя миссия и моя ответственность – в том, чтобы защищать стандарты игры, результаты которой должны быть вне подозрений», – добавил Феррандини.

В январе прошлого года Шарапова призналась в употреблении запрещенного Всемирной антидопинговой ассоциацией мельдония. Тогда Международная федерация тенниса дисквалифицировала спортсменку на два года. Позже, ей удалось сократить срок дисквалификации до 15 месяцев.

«Ролан Гаррос» – один из четырех турниров серии «Большого шлема» стартует 28 мая. Сразу после, в июне стартуют квалификационные игры Уимблдонского турнира. И если шансов поучаствовать в Открытом чемпионате Франции у Шараповой уже нет, то текущий рейтинг позволяет ей побороться за путевку на «Уимблдон».

Фото: Sky Sports

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