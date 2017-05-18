В пятом туре группового этапа Кубка АФК столичный «Дордой» вновь проиграл таджикскому «Истиклолу», а чемпион страны «Алай» – туркменскому «Алтын Асыру».

Матч между столичным «Дордоем» и «Истиклолом» завершился со счетом 4:1 в пользу чемпиона Таджикистана.

«Дордой» 1 — 4 «Истиклол»

7’ 46’ 75’ Манучехр Джалилов («Истиклол»)

50’ Зарифу Сулеймана («Дордой»)

90+3’ Егор Потапов (автогол) («Дордой»)

Первый гол «Дордой» пропустил уже на 7-й минуте матча. Счет открыл нападающий таджикского клуба Манучехр Джалилов. Форвард получил подачу с фланга в штрафную площадь и головой переправил мяч в ворота «Дордоя» – 0:1.

До конца первой половины матча счет остался прежним, «Дордой» отыграться не смог и не особенно пытался. «Истиклол» тоже в атаку бежать не спешил и переместил игру в центр поля.

Во второй тайм свои коррективы в матч внесла погода. В Бишкеке пошел ливень. Казалось, что команды окончательно увязнут в перепасовке неподалеку от центрального круга, но у команд были свои планы.

На первой же минуте второго тайма дубль в ворота «Дордоя» оформил Манучехр Джалилов. Нападающий таджикского клуба пробил прямо в правый нижний угол ворот Максима Зинченко – 2:0.

Почти сразу последовал ответ «Дордоя». На 50-й минуте точным ударом головой забил Зариф Сулейманов – 1:2, «Дордой» сократил отставание.

Следующие 25 минут футболисты столичного клуба старательно пытались свести счет к ничьей, но забить им не удавалось, а на 75-й минуте «Дордой» и вовсе пропустил, Манучехр Джалилов забил третий гол в матче – 1:3.

На третьей добавленной минуте матча случился и четвертый гол в ворота вице-чемпиона Кыргызстана. Егор Потапов неудачно срезал мяч в собственные ворота. 1:4 – «Дордой» вновь проиграл «Истиклолу».

С таким же счетом проиграл чемпион Кыргызстана «Алай» в гостях туркменскому «Алтын Асыру».

«Алтын Асыр» 4 — 1 «Алай»

33’, 42’ 82’ 84’ Мурат Якишев («Алтын Асыр»)

53’ Муролимжон Ахмедов («Алай»)

Крупное поражение в пятом матче групповой стадии потерпел действующий чемпион Кыргызстана – ошский «Алай». В гостях у туркменского «Алтын Асыра» ошане пропустили четыре мяча, а ответить сумели всего одним.

Матч против чемпиона Туркменистана получился очень похожим на игру предыдущего тура против «Истиклола». Тогда «Алай» также пропустил четыре мяча и забил один.

До середины первого тайма команды играли более-менее равно. Оба клуба совершали попытки открыть счет в матче. На 33-й минуте первым это удалось сделать футболисту «Алтын Асыра» Мурату Якишеву.

С подачи в штрафную площадь партнером по команде, Якишев пробил в правый нижний угол ворот «Алая» – 1:0.

Девять минут спустя все тот же Якишев забил второй гол «Алтын Асыра», на этот раз с подачи штрафного капитаном туркменского клуба – Алтынмуратом Аннадурдыевым – 2:0.

После перерыва «Алай» вышел с твердым намерением отыграться и старания ошан привели к первому голу команды. Футболисты «Алая» разыграли комбинацию в штрафной площади «Алтын Асыра», которая завершилась голом в исполнении Муролимжона Ахмедова – 2:1, «Алай» сократил отставание от соперника до минимума.

Счет 2:1 был вполне приемлемым для «Алая», давно потерявшего шансы на выход в плей-офф турнира, но в последние десять минут матча ошане пропустили еще дважды.

Оставшись в меньшинстве после удаления Алии Сильвы, который грубо сыграл против соперника и нарвался на вторую желтую, «Алаю» было тяжелее обороняться и как результат – два пропущенных мяча.

На 82-й минуте вновь сыграл на добивании Мурат Якишев. Две минуты спустя он же оформил покер в матче и довел счет в матче до разгромного – 4:1, «Алай» вновь проиграл и по итогам пяти туров не заработал ни очка.

В заключительном туре группового этапа Кубка АФК «Дордой» и «Алай» встретятся друг с другом и поспорят за третье место в группе D. А какая команда получит путевку в плей-офф кубка АФК станет известно в матче «Истиклола» и «Алтын Асыра».

Последние матчи группового этапа команды сыграют 31 мая.



Фото: ФК «Дордой»

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