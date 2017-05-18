В Тюпском районе Иссык-Кульской области водитель «Жигули» сбил ветеринара, который ехал на мотоцикле со своим 13-летним сыном. Ветеринар погиб в больнице, его сын находится в тяжелом состоянии. Водителя «Жигули», который скрылся с места аварии, задержали.

Авария произошла 16 мая примерно в 16:00 в селе Курменты. Житель села Сары-Булак, врач-ветеринар, ехал с 13-летним сыном на новом служебном мотоцикле. Навстречу им двигалась машина марки «Жигули».

Неожиданно «Жигули» выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с мотоциклом. Ребенка выбросило на обочину, мотоцикл оказался под колесами машины.

По словам очевидца, легковушка протащила мотоцикл еще около 50 метров. Затем автомобиль скрылся с места аварии.

Ветеринара и его сына в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. Мужчину позже направили в областную больницу, он скончался по дороге. Ребенок в тяжелом состоянии.

Милиция Тюпского района вечером того же дня задержала подозреваемого водителя «Жигули». Его водворили в изолятор временного содержания. По предварительным данным, задержанный во время аварии был пьян.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Служебный мотоцикл ветеринару выдали власти. Такие же мотоциклы получили ветеринары из Ошской области.

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