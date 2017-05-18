В Узбекистане в Шахриханском районе Андижанской области около полутора тысяч человек отравились мороженым. Госпитализированы 200 человек, состояние пяти пациентов оценивается как крайне тяжелое.

В Андижанской больнице 17 мая сообщили, что общее число поступивших с симптомами отравление достигло полутора тысячи человек. Многих после оказания первой медицинской помощи выписали домой.

Однако сейчас госпитализированы 200 человек, пять пациентов в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы заявили, что все отравившиеся ели мороженое в кафе «МАКС» в центре Шахрихана.

«В ходе проведенных проверок выяснилось, что отравление произошло у тех, кто 14-16 мая ел мороженое в кафе “МАКС”», — сказали в милиции.

Сотрудник администрации города, который отказался представляться, утверждает, что жители отравились «самодельным мороженым». В него добавляли клубнику.

«Клубника выращивалась с пестицидами. В жару эти пестициды вступили в реакцию с мороженым, образовались опасные для организма человека токсины. Так как дешевое мороженое продавали торговцы на базаре, им отравилось очень много человек», — сказал сотрудник администрации.

Ранее 16 мая в Андижанскую больницу обратились сотни человек, 186 госпитализировали.

В город прибыла группа врачей и замминистра здравоохранения Узбекистана Сайдмурад Сайдалиев.

Правоохранительные органы ведут следствие.

Фото: Flickr.com, KevIn.