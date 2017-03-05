На срочном съезде «Ата Мекена» 5 марта временно исполняющий роль лидера партии депутат Алмамбет Шыкмаматов выдвинул Омурбека Текебаева на должность президента. Сам Текебаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ по делу о продаже «Мегакома».

На съезде собрались члены партии со всей республики. Было принято решение выставить кандидатуру Омурбека Текебаева на должность президента Кыргызстана. Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября 2017 года.

Уже известно, какие политики также будут баллотироваться в президенты Кыргызской республики. Это лидер партии «Онугуу прогресс» Бакыт Торобаев, лидер «Республики — Ата-Журт» Омурбек Бабанов и экс-премьер-министр Темир Сариев.

Ранее все кандидаты в президенты высказались по поводу ареста Омурбека Текебаева.

Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что хоть и не будет баллотироваться в президенты, но останется в политике. Ранее он говорил, что после окончания президентского срока уйдет в бизнес.

Арест Омурбека Текебаева

На оппозиционного политика Омурбека Текебаева заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция» после обращения в ГКНБ российского бизнесмена и экс-депутата Государственной Думы Леонида Маевского.

Маевский сказал, что в 2010 году лично передал Текебаеву сумму в один миллион долларов в обмен на доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком».

Омурбек Текебаев был арестован 26 февраля на два месяца и находится в СИЗО ГКНБ. Кроме него по тому же делу арестован экс-министр МЧС Дуйшенкул Чотонов.

Также по делу Текебаева 4 марта был допрошен глава Kyrgyz Concept Эмиль Уметалиев. Он в 2010 году занимал должность исполняющего обязанности министра экономического регулирования во Временном правительстве.

Омурбек Текебаев считает арест «политическим давлением». Сторонники политика проводят акции протеста с требованием освободить его. Сейчас проходят акции протеста на малой родине Текебаева – в селе Акман Джалал-Абадской области. В Бишкеке протесты оппозиции возобновятся 6 марта.

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