Главу компании Kyrgyz Concept Эмиля Уметалиева допросили в ГКНБ по делу Омурбека Текебаева. Уметалиев дал подписку о неразглашении. В 2010 году Уметалиев, как и Текебаев, занимал должность во Временном правительстве.

«Все в порядке. Была рутинная работа по прояснению некоторых обстоятельств», – сказал он Kloop.kg.

Издание 24.kg пишет, что Уметалиев был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному на оппозиционного политика Омурбека Текебаева.

Эмиль Уметалиев – президент компании Kyrgyz Concept, крупнейшего туроператора в Кыргызстане. Ранее был председателем Бишкекского Делового Клуба, членом Наблюдательного совета Международного Третейского суда и председателем Кыргызской Ассоциации Туроператоров. Работал в МИД Кыргызстана.

В 2010 году после апрельской революции Уметалиев занимал должность исполняющего обязанности министра экономического регулирования во Временном правительстве.

В конце февраля 2017 года двое других членов Временного правительства – Дуйшенкул Чотонов и Омурбек Текебаев – были арестованы.

Они проходят по уголовному делу о мошенничестве и коррупции. Как утверждают в ГКНБ, им поступило заявление от российского бизнесмена Леонида Маевского, который рассказал, что в 2010 году он передал Текебаеву и Чотонову один миллион долларов.

За эту сумму Маевский должен был получить доступ к управлению компанией «Мегаком». Российский бизнесмен утверждает, что не получил желаемого, а при попытке получить сумму обратно услышал угрозы от Текебаева и вернулся в Россию.

«Кыргыз Концепт» является спонсором одного из проектов ОФ «Клооп медиа», но это никак не повлияло на данную публикацию.

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