Фонд народонаселения ООН в Кыргызстане собрал данные о кредитах граждан Кыргызстана и выявил долю затрат на народные гулянья: свадьбы и похороны.

По данным фонда, в среднем один из двадцати кредитов, которые берут кыргызстанцы, тратится на тои.

Лидером по регионам стал город Ош, где каждый шестой кредит в финансовом учреждении берется на той.

В основном заемщики – это мужчины и они занимают 19,4% из всего населения страны. В Бишкеке же показатели ниже, но кредиты на той в основном берут женщины – 8,3%.

По возрастной классификации лидируют женщины до 20 лет. Каждая седьмая ссуда в этой категории была направлена на проведение тоя.

Среди мужчин кредиты на масштабные гулянья чаще берут лица старше 70 лет. Каждый десятый и займ направлен на похороны или той.

Нужен миллион

Не все жители готовы брать кредит для проведения торжественного мероприятия. В 2016 году жительница Оша попросила мэрию города выделить миллион сомов для свадьбы ее сына.

«Для культурного и исторического проведения своего 66-летия и свадьбы сына прошу выделить на безвозмездной основе 1 миллион сомов. Тои планируем провести 10 октября 2016 года», — написала Махмуратхан Турдуева в обращении к муниципалитету.

Мэр отказал ошанке в её просьбе.

«Если бы горожанка обратилась к нам до утверждения бюджета, отправили бы просьбу на рассмотрение горкенеша. Наверное, не сможем её выполнить», — сказал градоначальник.

Власти о свадьбах и похоронах

Вопрос о том, как ограничить затраты граждан Кыргызстана на «пышные мероприятия», рассматривается практически ежегодно.

Вот лишь некоторые попытки урегулировать траты кыргызстанцев на торжества и похороны. Все они не имели успеха и имели силу лишь на бумаге, а отдельные депутаты и историки заранее предрекали попыткам властей крах, говоря о том, что традиции и привычки тратить на свадьбы и торжества огромные ресурсы будут сильнее законов.

В 2015 году этот вопрос обсуждался на заседании кабинета министров с участием вице-премьер-министра Гульмиры Кудайбердиевой.

«Стоимость одного среднего тоя одной средней семьи обходится примерно в 1,5 млн сомов. Эти деньги могли бы покрыть потребительские расходы той же средней семьи на несколько лет. Люди в кредит под большие проценты проводят семейные торжества и другие надуманные празднества», — говорила Кудайбердиева.

В том же 2015 году президент Алмазбек Атамбаев подписал законопроект, согласно которому свадебным кортежам из более, чем пяти автомобилей, полагался штраф за «автохулиганство».

В 2013 году призывала граждан «обдуманно относиться» к затратам вице-премьер-министр Камила Талиева.

«Правительство не против проведения мероприятий, но мы выступаем за то, чтобы деньги использовались рационально и целесообразно», — говорила Талиева тогда.

В 2011 году Каныбек Осмоналиев, член партии «Ар-Намыс», предложил в парламенте законопроект о порядке проведения семейных обычаев и праздничных торжеств в Кыргызстане, по которому запрещено приглашать на свадьбу более 200 человек.

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