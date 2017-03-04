Историю пятилетнего мальчика, работающего на авторынке, активно обсуждают в Кыргызстане. Видео, где ребенок в рваной обуви, в десятиградусный мороз торгует на базаре, возмутило пользователей интернета. Найти малыша социальные службы не смогли, но нашим корреспондентам удалось поговорить с сестрой мальчика. По официальной статистике, в Кыргызстане работает каждый третий ребенок.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи – Жибек Бегалиева.

Пятилетнего мальчика на авторынке Бишкека заметили недели две назад. На видео он стоит в рваных ботинках и объясняет, что сам заклеил обувь скотчем, чтобы они совсем не развалились.

Видеоролик предположительно сняли продавцы или охранники рынка. Один из них за кадром говорит, что пятилетний Нурболот работает здесь около года.

«Я покупаю хлеб, покупаю сахар. Иногда покупаю игрушки», – говорит он, отвечая на вопрос, помогает ли он родителям.

Мальчик продавал шаблоны для объявлений о продаже машин. После того, как видео с ним стало вирусным, Нурболота начали искать все: соцслужбы, благотворительные организации и журналисты. Но из-за большого внимания семья малыша съехала со съемной квартиры.

«Вроде им сняли однокомнатную пристройку и забрали их», – говорит бывший сосед семьи Нурболота.

Как рассказали бывшие соседи, вся семья мальчика отправилась работать на рынок, после того как отец Нурболота сел в тюрьму.

Мать Нурболота найти нам так и не удалось.

Здесь же, на рынке, мы разыскали старшую сестру мальчика. Она, как и мать, зарабатывает деньги мытьем машин.

По словам Бегайым, ее младший брат на рынке никогда не работал.

«Он не работал, просто играл и бумажки эти просто так таскал», – утверждает она.

Таким бизнесом на бишкекском авторынке занимаются именно дети. Подростки вдоль дорог предлагают купить шаблоны рекламных объявлений.

За один лист бумаги школьники просят около 10 сомов. В среднем за день мальчики зарабатывают примерно 15 долларов.

На работу подростки выходят в любую погоду. За два выходных дня надо продать как можно больше товара.

Исключительно детский на авторынке еще один вид предпринимательства – «прикуривать» севшие аккумуляторы.

«Подсоединяем аккумулятор. Это плюс, это минус. Это присоединяем к плюсу, это к минусу», – показывает маленький бизнесмен Бакай.

Одиннадцатилетний предприниматель давно договорился с конкурентами и теперь каждый работает исключительно на своей территории.

«Мы разделили все секторы. С первого по второй, – объясняет он. – Все деньги я отдаю отцу, а уже потом он мне дает на карманные расходы».

Запрещать детям работать, по мнению Бакая, нельзя. Если он не будет приходить на рынок, его родителям придется совсем трудно.

Когда они найдут хорошую работу, говорит подросток, ему больше не придется возить по рынку старый аккумулятор.

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